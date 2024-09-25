Yayınlanma: 25.09.2024 - 13:50

Güncelleme: 25.09.2024 - 13:50

Oktoberfest, Almanya'nın Münih şehrinde her yıl düzenlenen, dünyanın en büyük halk festivali ve bira şenliklerinden biridir. Peki, Oktoberfest nedir? Oktoberfest ne zaman düzenlenir?

OKTOBERFEST NEDİR?

Oktoberfest ya da Türkçe çevirisi ile Ekim festivali, Almanya'nın Bavyera eyaletinin Münih kentinde her yıl Eylül ayının son günleri ve Ekim ayının ilk günlerinde düzenlenegelen 2 hafta süren bir festivaldir. Her yıl yaklaşık 6 milyon kişinin katıldığı bu festival Münih şehrindeki en ünlü olaydır.

Festival, geleneksel olarak, Ekim ayının ilk Pazar gününü de içine alacak şekilde 16 gün sürer. Batı ve Doğu Almanya‘nın birleşmesinden sonra festivalin programı değiştirilmiş ve eğer Ekim ayının ilk Pazarı ayın 1'ine ya da 2'sine denk geliyorsa festivalin süresi ayın 3'üne yani Almanya Birleşme Günü kutlamalarına uzatılmaktadır.

Festival, genellikle Almanlarca kısaca “d’ Wiesn” ya da “d'Waasn” olarak söylenen Theresienwiese (Therese Alanı) isimli yerde yapılmaktadır. Festivalin en önemli özelliği biradır ve her sene festival kutlaması, Münih Belediye Başkanının büyük bir ahşap bira fıçısına çeşme çakması töreni ile başlar, Almanlar bu eylemi “O'zapft is!” (Bavyeraca: “Çeşmelendi!”) biçiminde seslendirirler. Bu kutlamalar için özel olarak bir Oktoberfest birası mayalanır ki bu bira hem tat hem de alkol bakımından biraz koyu renkli ve serttir. Bu bira Maß denen bir litrelik özel bardaklarda sunulur ve ilk Maß Bavyera Başkanına ikram edilir. Sadece Münihli bira üreticilerinin bu özel birayı sunmalarına izin verilir ve bu sunum adı Bierzelt olan binlerce kişinin sığabileceği devasa çadırlarda yapılır.

OKTOBERFEST NE ZAMAN?

Oktoberfest, her yıl Eylül ayının son haftasında başlar ve Ekim ayının ilk haftasında sona erer. Genellikle festival, Eylül'ün son Cumartesi günü başlar ve 16-18 gün sürer. 2024 yılı için Oktoberfest, 21 Eylül'den 6 Ekim'e kadar sürecek.