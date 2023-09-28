Prizde unutulan ütü yangın çıkardı
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir evde, prizde unutulan ütü yangına sebep oldu. Yangın sonucunda evde maddi hasar oluşurken ölen ya da yaralanan olmadı.
Yangın, ilçenin Sofular Mahallesi’nde meydana geldi. M.F.’ye ait evde prizde unutulan ütüden çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Dumanları fark eden aile sakinleri Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.
Yangın, itfaiye ekiplerin yoğun müdahalesi sonrasında kontrol altına alındı.
Yangında evde büyük çapta maddi hasar oluştu.
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