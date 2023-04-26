Prof. Dr. Ahmet Ercan deprem bölgesini işaret etti: Küçük depremler 2-3 yıl sürecek!

Malatya, Kahramanmaraş ve Adana depremlerini değerlendiren Prof. Dr. Ahmet Ercan, “Büyük yıkıcı deprem beklentisinin gittikçe azaldığını gösteriyor. Bölge dinginleşiyor” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2023 - 10:06
Prof. Dr. Ahmet Ercan deprem bölgesini işaret etti: Küçük depremler 2-3 yıl sürecek!
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Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Malatya'nın Pütürge, Kahramanmaraş'ın Nurhak ve Adana’nın Saimbeyli ilçelerinde meydana gelen depremlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

"BÖLGE DİNGİNLEŞİYOR"

Büyük yıkıcı deprem beklentisinin gittikçe azaldığını, ancak küçük depremlerin 2-3 yıl daha süreceğini aktaran Prof. Dr. Ercan, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

“25 Nisan Malatya-Pütürge M4,0, K.Maraş-Nurhak M4,0, Saimbeyli-Adana M4,1 yıkımsız depremleri 5 km derinde oldu. Gidiş, deprem bölgesinde M6,2’den büyük yıkıcı deprem beklentisinin gittikçe azaldığını gösteriyor. Bölge dinginleşiyor. Ancak, küçük depremler 2-3 yıl sürecek.”


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