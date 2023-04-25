Son dakika... Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... AFAD, Malatya'da saat 21.48'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malataya'nın Pütürge ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği ise 11.34 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 25, 2023
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Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2023-04-25
Saat:21:48:11 TSİ
Enlem:38.239 N
Boylam:38.638 E
Derinlik:11.34 km
Detay:https://t.co/2mWePjkXhV@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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