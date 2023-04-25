Son dakika... Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD, Malatya'da saat 21.48'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2023 - 21:55
Son dakika... Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malataya'nın Pütürge ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği ise 11.34 km olarak ölçüldü.


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