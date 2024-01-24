Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan '8 büyüklüğünde deprem' uyarısı: 'Türkiye'de depreme en duyarlı bölge...'

Gerilmenin Bingöl- Karlıova'ya doğru gittikçe arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Yapılaşma kayalık yerlerde, M8,0'e dayanacak güçte yapılmalıdır. Gökdere, Ilıca, Karlıova'ya dikkat" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.01.2024 - 12:11
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan '8 büyüklüğünde deprem' uyarısı: 'Türkiye'de depreme en duyarlı bölge...'
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Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremlerden sonra dikkatlerin çevrildiği Doğu Anadolu Fayı için deprem uzmanları uyarılarını sürdürüyor. Uzmanlar tarafından Doğu Anadolu’nun kırılmaya hazır olduğu ve 7’nin üzerinde deprem üretebileceği ifade ediliyor.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından Doğu Anadolu Fayı için uyarılarda bulundu.

Türkiye'de depreme en duyarlı bölge olarak Bingöl-Karlıova'yı işaret eden Ercan, yapılaşmanın 8 büyüklüğündeki depreme dayanıklı olması gerektiği uyarısında bulundu.

"DEPREME EN DUYARLI YER..."

"Gökdere, Ilıca ve Karlıova'ya dikkat" ifadelerini kullanan Ercan, şunları kaydetti:

"Doğu Anadolu Kırığı boyunca gerilme hızı KD'ya Bingöl- Karlıova'ya doğru gittikçe artıyor. Türkiye'de depreme en duyarlı yer burasıdır. Yapılaşma kayalık yerlerde, M8,0'e dayanacak güçte yapılmalıdır. Gökdere, Ilıca, Karlıova'ya dikkat." 


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