Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 'Bursa' açıklaması: 4.1'lik deprem öncü mü?

Yayınlanma: 23.02.2024 - 17:40

Güncelleme: 23.02.2024 - 17:40

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 15.14 sularında kaydedilen sallantının büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

Depremin derinliği ise 10.86 kilometre olarak ölçüldü. Sallantının Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Gemlik segmentinde oluştuğu belirtildi.

ERCAN YANITLADI: ÖNCÜ DEPREM Mİ?

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Gemlik depremi ile ilgili bir açıklamada bulundu.

X (Twitter) hesabından paylaşım yapan Ercan şunları söyledi:

"Bursa Gemlik Körfezi'nde 23 Şubat 2024 15:14’de M4,0 büyüklüğündeki deprem olağan bir gerginlik boşalmasıdır. Öncü deprem olduğu söylenemez."