Depremzedelerin yaşadığı 3 konteyner yandı
Hatay’da depremzedelerin yaşadığı 3 konteyner alev alev yandı.
Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Güzelburç Mahallesi'ndeki konteyner kentte yangın çıkt. Kısa sürede büyüyen yangından 3 konteyner etkilendi. Yangının sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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