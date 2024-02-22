Depremzedelerin yaşadığı 3 konteyner yandı

Hatay’da depremzedelerin yaşadığı 3 konteyner alev alev yandı.

İHA
Yayınlanma: 22.02.2024 - 14:47
Depremzedelerin yaşadığı 3 konteyner yandı
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Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Güzelburç Mahallesi'ndeki konteyner kentte yangın çıkt. Kısa sürede büyüyen yangından 3 konteyner etkilendi. Yangının sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



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