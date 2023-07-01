Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan kritik uyarı: 'Çok geç olmadan...'
Sosyal medyadan Adana ile ilgili uyarılarda bulunan Prof. Dr. Ahmet Ercan, binaların kontrol edilmesi gerektiğini ve sağlam olmayanları kentsel dönüşüme sokulması gerektiğini söyledi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre 30 Haziran'da Adana Tufanbeyli'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş depremlerinden sonra sık sık deprem riskiyle gündeme gelen bölge için Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan da uyarı geldi.
"ÇOK GEÇ OLMADAN..."
Ercan şunları yazdı:
"Çok geç olmadan, TC'de ilgili bakanlık öncelikli olarak; Göksun, Kozan, Adana, Ceyhan'daki konut ile işyerlerinde, hem yer, hem de yapı davranışlarını jeofizik+ inşaat mühendislerine baktırmalı, sağlam olmayanları kentsel dönüşüme sokmalıdır. Kırık yıkmaz, sarsıntı ile umursamazlık yıkar."
Çok geç olmadan, TC'de ilgili bakanlık öncelikli olarak; Göksun, Kozan, Adana, Ceyhan'daki konut ile işyerlerinde, hem yer, hem de yapı davranışlarını jeofizik+ inşaat müh. baktırmalı, sağlam olmayanları kentsel dönüşüme sokmalıdır. Kırık yıkmaz, sarsıntı ile umursamazlık yıkar.— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) July 1, 2023
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