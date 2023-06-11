Ahmet Ercan'dan Kuşadası Körfezi'ndeki depremle ilgili açıklama

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kuşadası Körfezi'ndeki depremle ilgili "Deprem 2020'de M7,0'lık depremin artçısıdır. Büyüğünü beklemiyorum" yorumunda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.06.2023 - 11:45
Ahmet Ercan'dan Kuşadası Körfezi'ndeki depremle ilgili açıklama
Abone Ol google-news

AFAD'ın açıklamasına göre saat 07:42'de Kuşadası Körfezi'nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. 

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ercan, "Kuşadası-Karaova ile Sisam sınırında denizde 11.06.2023'de 07.42'de, 13 km derinde olan M4,3'lük deprem 2020'de M7,0'lık depremin artçısıdır. Büyüğünü beklemiyorum" ifadelerini kullandı.

2020'de Ege Denizi'ndeki deprem, 30 Ekim 2020 günü Türkiye saati ile 14.51'de oldu. Merkez üssü Yunanistan'ın Sisam Adası açıkları olan deprem, İzmir'in Seferihisar ilçesine 23 km mesafede ve yerin 16,58 km altında meydana geldi. 7,0 Mw büyüklüğünde meydana gelen deprem yaklaşık 16 saniye sürdü.


Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Kuşadası Körfezi deprem

İlgili Haberler

Son Dakika: Erzurum'da 4.6 büyüklüğünde deprem!

Son Dakika: Erzurum'da 4.6 büyüklüğünde deprem!
Son depremler! 11 Haziran 2023 nerede, ne zaman deprem oldu? Erzurum'da deprem mi oldu?

Son depremler! 11 Haziran 2023 nerede, ne zaman deprem oldu? Erzurum'da deprem mi oldu?
Son Dakika: Adana ve Kuşadası Körfezi'nde peş peşe deprem!

Son Dakika: Adana ve Kuşadası Körfezi'nde peş peşe deprem!

En Çok Okunan Haberler