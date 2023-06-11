Ahmet Ercan'dan Kuşadası Körfezi'ndeki depremle ilgili açıklama
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kuşadası Körfezi'ndeki depremle ilgili "Deprem 2020'de M7,0'lık depremin artçısıdır. Büyüğünü beklemiyorum" yorumunda bulundu.
AFAD'ın açıklamasına göre saat 07:42'de Kuşadası Körfezi'nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ercan, "Kuşadası-Karaova ile Sisam sınırında denizde 11.06.2023'de 07.42'de, 13 km derinde olan M4,3'lük deprem 2020'de M7,0'lık depremin artçısıdır. Büyüğünü beklemiyorum" ifadelerini kullandı.
Kuşadası-Karaova ile Sisam sınırında denizde 11.06.2023'de 07.42'de, 13 km derinde olan M4,3'lük deprem 2020'de M7,0'lık depremin artçısıdır. Büyüğünü beklemiyorum.— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) June 11, 2023
2020'de Ege Denizi'ndeki deprem, 30 Ekim 2020 günü Türkiye saati ile 14.51'de oldu. Merkez üssü Yunanistan'ın Sisam Adası açıkları olan deprem, İzmir'in Seferihisar ilçesine 23 km mesafede ve yerin 16,58 km altında meydana geldi. 7,0 Mw büyüklüğünde meydana gelen deprem yaklaşık 16 saniye sürdü.
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