Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Marmara için hem tsunami hem 7,5 büyüklüğünde deprem uyarısı! 'Depremden 5 ile 30 dakika içinde...'
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşanabilecek büyük bir depremin yaratabileceği tsunami dalgalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ercan "Büyük İstanbul depreminin beklendiği Marmara'da 7,5 büyüklüğündeki bir deprem en fazla 2,5 metre dalga yaratacak" diyerek uyardı.
Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye
kıyılarında deprem sonrası oluşabilecek tsunami boyutlarına ilişkin bilgi
verdi.
X (Twitter) hesabından bir dizi paylaşım yapan Prof. Dr.
Ercan; Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarına deprem sonrası tsunaminin ne kadar
sürede ulaşacağını da açıkladı.
Prof. Dr Ahmet Ercan, büyük depremin beklendiği İstanbul'u
da içine alan Marmara Bölgesi'nde 7,5 büyüklüğünde bir depremin 1 ila 2,5
metreye kadar dalga yaratabileceğini, dalganın tırmanma yüksekliğinin ise 5
metreye ulaşabileceğini ifade etti.
Ercan'a göre; tsunami dalgaları, 50 ila 300 metre karaya
ilerleyebilir ve deprem sonrası 4 ila 20 dakika içinde kıyılara varabilir.
Ercan'ın Ege ve Akdeniz bölgesi için öngörüleri ise şöyle:
Deprem 1 ila 3,5 metreye kadar dalga üretebilir, dalgaların tırmanma yüksekliği
ise 5,5 metreye çıkabilir. 100 ila 2500 metre karaya ilerleyebilme potansiyeli
olan dalgaların kıyıya varma süresi ise 5 ila 30 dakika.
“DEPREMDEN 5 İLA 30 DAKİKA İÇİNDE…”
Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın paylaşımları şöyle:
* Türkiye’de süpürtü (tsunami) göçüntülü kırıkların olduğu
Ege ile Akdeniz’de, 1 ile 3,5 m dalga yüksekliğinde, 5,5 m tırmanma
yüksekliğinde, 100 ile 2500 m karaya ilerleyebilir. Süpürtü, depremden 5 ile 30
dakika içinde kıyılara varır. Dar ağızlı koylar, girintiler sakıncalıdır.
* Marmara’da kırıklar, 1-1,5 m düşey bileşenli yanal atımlıdır. M7,5’luk bir deprem 1 ile 2,5 m dalga ile 5 m tırmanma yüksekliğinde, 50 ile 300 m karaya ilerleyen süpürtü (tsunami) üretir. Depremden 4 ile 20 dakika içinde kıyılara varır. Dar ağızlı koylar, girintiler sakıncalıdır.
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