Malatya'da deprem: AFAD şiddetini açıkladı

Yayınlanma: 29.04.2024 - 00:37

Güncelleme: 29.04.2024 - 00:37

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yapılan açıklamada, saat 00.14'te meydana gelen depremin derinliği ise 8.6 km olarak belirtildi.

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