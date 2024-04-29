Malatya'da deprem: AFAD şiddetini açıkladı

AFAD, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.04.2024 - 00:37
Malatya'da deprem: AFAD şiddetini açıkladı
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AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yapılan açıklamada, saat 00.14'te meydana gelen depremin derinliği ise 8.6 km olarak belirtildi.

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