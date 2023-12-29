Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan ‘yanardağ’ uyarısı: ‘Patlama yapabilir’
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından Türkiye'de yanardağa dair kritik bir paylaşım yaptı.
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu.
Prof. Dr. Ercan, "Ağrı, Van-Çaldıran sınırındaki Tendürek yanardağı 250 bin yıldır gelişmektedir.1597, 1657, 1855 son patlamalarıdır. Günümüzde gaz ile buhar çıkışlarını sürdürmektedir. Tendürek,Türkiye’de depremli patlatma yapabilecek en diri yanardağdır. Jeofizik dinleme ağı ivedi kurulmalıdır" dedi.
Ağrı, Van-Çaldıran sınırındaki Tendürek yanardağı 250 bin yıldır gelişmektedir.1597, 1657, 1855 son patlamalarıdır. Günümüzde gaz ile buhar çıkışlarını sürdürmektedir. Tendürek,Türkiye’de depremli patlatma yapabilecek en diri yanardağdır. Jeofizik dinleme ağı ivedi kurulmalıdır.— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) December 29, 2023
Türkiye'de bulunan yanardağlar şu şekilde sıralanıyor:
- Acıgöl-Nevşehir
- Ağrı (Ararat)
- Erciyes Dağı
- Göllü Dağı
- Hasan Dağı
- Karaca Dağ
- Karapınar volkanik alanı
- Kula
- Nemrut Dağı
- Tendürek Dağı
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