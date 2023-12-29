Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan ‘yanardağ’ uyarısı: ‘Patlama yapabilir’

Yayınlanma: 29.12.2023 - 16:26

Güncelleme: 29.12.2023 - 16:26

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Ercan, "Ağrı, Van-Çaldıran sınırındaki Tendürek yanardağı 250 bin yıldır gelişmektedir.1597, 1657, 1855 son patlamalarıdır. Günümüzde gaz ile buhar çıkışlarını sürdürmektedir. Tendürek,Türkiye’de depremli patlatma yapabilecek en diri yanardağdır. Jeofizik dinleme ağı ivedi kurulmalıdır" dedi.

Ağrı, Van-Çaldıran sınırındaki Tendürek yanardağı 250 bin yıldır gelişmektedir.1597, 1657, 1855 son patlamalarıdır. Günümüzde gaz ile buhar çıkışlarını sürdürmektedir. Tendürek,Türkiye’de depremli patlatma yapabilecek en diri yanardağdır. Jeofizik dinleme ağı ivedi kurulmalıdır. — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) December 29, 2023

Türkiye'de bulunan yanardağlar şu şekilde sıralanıyor: