Prof. Dr. Ahmet Saltık anlattı: TURKOVAC nasıl acil kullanım onayı aldı?

27 Aralık 2021 Pazartesi, 07:36

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ın acil kullanım onayı aldığını ve seri üretimine başlandığını açıkladı. Koca, ''Gelecek hafta sonundan itibaren başta şehir hastanelerimiz olmak üzere yaygın kullanıma geçmiş olacağız'' dedi.

Bu açıklamanın ardından Prof. Dr. Ahmet Saltık, TURKOVAC'ın acil kullanım onayı almasına ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu. TURKOVAC'ın acil kullanım onayının Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir müdürlük tarafından verildiğini belirten Saltık, "AKP iktidarının bir gündem oyununa başvuracağını bekliyorduk" dedi.

Saltık'ın yayımladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

SAĞLIK BAKANI DERHAL AÇIKLAMAK ZORUNDADIR

"Türkiye gündeminin kurgulu ağır ekonomik bunalımla işgal edildiği bir ortamda, AKP iktidarının bir gündem oyununa başvuracağını bekliyorduk.

Ancak konu, 90 milyon nüfuslu Türkiye’nin sağlığı ile salgın ortasında kumar oynamak olmamalı idi, asla!

Sağlık Bakanlığı, TURKOVAC adlı aşı geliştirme çabasıyla ilgili tüm bilimsel verileri, bilimsel değerlendirme kurulunu, değerlendirme yöntemlerini ve de en önemlisi hangi ülkelerde kaç on bin gönüllüde Evre (Faz) 3 çalışması yaptığını, sonuçlar yayınlandı ise ilgili hakemli bilimsel makaleyi / makaleleri… derhal açıklamak zorundadır.

TİTCK ÖZERK DEĞİL, SAĞLIK BAKANLIĞI'NA BAĞLI

Ayrıca, TURKOVAC adlı aşı adayına İVEDİ (ACİL) KULLANIM ONAYI veren kurum TİTCK (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) özgür–özerk bir bilimsel kurum olmayıp, Sağlık Bakanlığı’nın yönetsel vesayeti altında bir idari birimdir ve Sağlık Bakanlığı’nın ivedi kullanım onayı istemini reddetme olanağı, AKP iktidarının katı kadrolaşma sistematiği içinde yoktur. Bu Kurumdaki bilim kurulunun üyeleri ve kurulun dayandığı bilimsel verilerin, gerekçenin de paylaşılması zorunludur.

AKP İKTİDARI BİLİMSEL KURALLARA UYMAK ZORUNDA

Sağlık, aşı hakkında bilgi almak, Anayasal sağlık hakkının (Md. 56. vd.) ayrılmaz tamamlayıcısıdır. İktidar için ise anayasal yükümlülüktür. AKP iktidarı hukuka ve uluslararası yerleşik bilimsel kurallara uymak zorundadır.

Bunlar yapılmadan TURKOVAC’ın yaygın uygulamaya geçilmesi ile ortaya çıkabilecek tıbbi komplikasyon, istenmeyen olumsuz, ters sonuçlardan AKP iktidarı mutlak anlamda sorumlu olacaktır (Hizmet kusuru, Anayasa Md. 125).

TURKOVAC AŞI NİTELİĞİ KAZANMAMIŞTIR

Bu aşı adayı (TURKOVAC), henüz bilimsel standartlarla acil kullanım için bile olsa, AŞI niteliği kazanmamıştır!

Bir de dışsatımı yapılır ve aşı komplikasyonları ortaya çıkarsa, Türkiye uluslararası düzlemde de haksız, itibarsız hatta suçlu duruma düşebilecektir. Buna hiç kimsenin hakkı yoktur.

Sağlık Bakanlığı, gecikmeksizin, tüm bilgileri – verileri kamuoyu ve bilimsel çevrelerle ve Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmak zo–run–da–dır…"

Editör notu: Yazım hataları kişiye aittir, metin olduğu gibi aktarılmıştır.

