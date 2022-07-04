Prof. Dr. Ahmet Saltık, Cumhuriyet'e konuştu: Kurban Bayramı için çağrı yapılmalı
Türkiye'de 20-26 Haziran haftasında 26 bin 635 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 17 kişi yaşamını yitirdi. Prof. Dr. Ahmet Saltık, artan vaka sayıları ve esnetilen önlemlerle ilgili olarak Cumhuriyet TV'de konuştu.
Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 13-19 Haziran 2022’de 10 bin 954 olan haftalık vaka sayısı, 20-26 Haziran 2022’de 26 bin 635’e yükseldi.
Bakan Fahrettin Koca da vaka sayılarında bir süredir artış gözlemlendiğini belirterek, günlük binin altına inen vaka sayılarının şu anda 4 bine doğru ilerlediğini söylemişti.
Prof. Dr. Ahmet Saltık, artan vaka sayıları ve tedbirlerdeki yetersizlikle ilgili Cumhuriyet TV'ye konuştu.
"BAKANLIKTAN UTANÇ DUYUYORUM"
İktidarın gerçek verilerini sakladığını belirten Saltık, şu anki vaka sayısının geçen haftadakinin iki katı olabileceğini belirtti. Verilerin olağanüstü bir şekilde çelişkili olduğunu anlatan Saltık, "Bakanlıktan utanç duyuyorum. İnsanları salak yerine koyuyorlar. Masum insanların yaşam hakkını koruyamıyorlar. Çocuk aşıları da olağanüstü önemli" ifadelerini kullandı.
"YAZ SALGINI İÇİNDEYİZ"
Hacdan dönecek olanların karantinaya alınması ve Kurban Bayramı için de ayrı bir çağrı yapılması gerektiğini söyleyen Saltık, Turkovac aşısının gerçek bir aşı olmadığını söyledi. Yurttaşların yeni bir dalga için daha kırılgan olduğunu belirten Saltık, "Sözde bilim kurulundan kurtulmalıyız. Verilerle oynuyor, halka yalan söylüyorsunuz. Avrupa kaynıyor. Hemen MRNA aşılarına başlayınız" ifadelerini kullandı.
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