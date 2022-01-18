Prof. Dr. Ahmet Saltık'tan korkunç Omicron öngörüsü: '2 ay içinde 45 milyon insan hastalanacak'
İçişleri Bakanlığı son yayımladığı PCR testiyle ilgili genelgeyle büyük tepki toplamaya devam ediyor. Bakanlığın geri adımından sonra Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık, Türkiye'de açıklanan vaka sayısının en az 5'te 1'i olduğunu ifade ederken, "Önümüzdeki iki ay içinde her gün 700 bin kişi Omicron varyantına yakalanacak" dedi.
İçişleri Bakanlığı tarafından aşısız olan veya aşı sürecini tamamlamayan kişilere PCR testi uygulanmasına gerek olmadığına ilişkin valiliklere genelge gönderildi. Bakanlık, gelen tepkilerin ardından 'geri adım' atarak yeni genelge yayımlandı.
Yeni genelgeye göre, aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerin, belirli alanlara girişlerinde veya toplu ulaşım araçlarıyla seyahatlerinde azami 48 saat öncesine ait negatif PCR testi istenmesine karar verildi.
"45 MİLYON 2 AY İÇİNDE HASTALANACAK"
PCR testlerinin Omicron varyantındaki patlama nedeniyle oluşacak panik yüzünden kaldırıldığını dile getiren Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık, durumu Cumhuriyet'e değerlendirdi.
Bilim dışı olan genelgeden geri adım atıldığını dile getiren Saltık, Delta varyantına göre 70 kat daha bulaşıcı Omicron varyantında korkunç bir patlama olacağını ve her gün 700 bin kişinin bu varyanta yakalanacağını ifade etti. Saltık, "DSÖ'nün geçen haftaki uyarısına göre, önümüzdeki 6-8 hafta içinde Avrupa'nın yarısı Omicron'a yakalanacak. Bu 250 milyon yeni hasta demektir. Türkiye de bunun dışında kalmayacak. 90 milyon nüfusun yarısı 45 milyon insan önümüzdeki 2 ay içinde hastalığa yakalanacak" dedi.
"Bu öngörüde 8 hafta dersek, 45 milyon insandan her hafta 5 milyon yeni hasta demektir" diyen Saltık, "Türkiye'de her gün 700 bin kişi yeni Omicron varyantına yakalanacak" ifadelerini kullandı.
"YÜKSEK RAKAMLARINI DUYURMAK İSTEMİYORUZ"
Sağlık Bakanlığı'nın her gün açıkladığı vaka sayısının gerçeğin en az 5'te 1'i olduğunu ifade eden Saltık, "Yakalayamıyoruz, yakalamıyoruz, yakalamak istemiyoruz. topluma yüksek rakamları duyurmak istemiyoruz" dedi.
PCR testlerinin yüksek vaka sayısı nedeniyle panik havası yaratmaması için kaldırıldığını savunan Saltık, şöyle devam etti:
"Günde 700 bin yeni Omicron hastasını ilan etmek iktidar için iyi bir şey değil. Bunu gördüler ve PCR testleri İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle tuhaf bir şekilde kaldırıldı. Devlet neredeyse çökme durumuna sürükleniyor. Halının altına süpürmekten başka bir durum değil. Bu, deve kuşu politikasıdır"
Dünyadaki Omicron varyantına bağlı olarak vaka sayısındaki patlamalara ilişkin ABD, AB ve DSÖ'nün savaş hazırlığı yapar gibi hazırlandığını ifade eden Saltık, "Dünya diken üstünde Türkiye pervasız" dedi.
"TEPEDEKİ ADAMIN DÜNYADAN HABERİ YOK"
"Salgın yeni bir evrede. Adına Bilim Kurulu denilen sözde kurul da, Bakan'ın kendisi de, Sağlık Bakanlığı'nın kadrosu da saldım çayıra mevlam kayıra politikasıyla tam bir teslimiyet içinde" diyen Saltık, sözlerini şöyle sonlandırdı:
"Tepedeki adamın dünyadan haberi yok. O, varını yoğunu iktidarda kalmaya ayırıyor. İstanbul Sağlık Müdürü'nün söylemleri ise tam bir aymazlık örneği"
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