Prof. Dr. Barış Doster: 'Gazeteci kalemini kırar ama satmaz'

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 02:04

‘24-31 Ocak Adalet Haftası’ etkinlikleri kapsamında katledilen aydınlar Muammer Aksoy ve Uğur Mumcu’nun anısına düzenlenen söyleşiye, gazetemiz yazarı ve yayın kurulu üyesi Prof. Dr. Barış Doster ile gazeteci yazar Gürkan Hacır katıldı. Söyleşiye siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda yurttaş katıldı.



‘ÖRGÜTLENME GÜNÜ OLMALI’

Söyleşide ilk sözü alan Doster, öldürülen demokrasi şehitlerinin adlarının en ufak bir şaibeye karışmamış olduklarına dikkat çekerek, demokrasi ve vatan uğruna şehit düştüklerini söyledi. Doster, “Biz, Kuvâ-yi Milliyecilerden, Cumhuriyet devri şehitlerinden ahlaklı olmayı öğrendik. Uğur Mumcu ve Muammer Aksoy nüfuzlarıyla değil yaptıkları işlerle öne çıktılar. Gazeteci ve yazarlar gerekirse kalemlerini kırmalı ancak satmamalı” dedi.

Aydın olarak anılan bu insanların nüfuzlarını dahi kullanmadıklarını belirten Doster, bedel ödeyen bu insanların ardından 24 Ocak’ların sadece bir anma değil bir örgütlenme günü olması gerektiğini vurguladı.

‘EN KALABALIK CENAZELERDENDİ’

Doster’den sonra söz alan Gürkan Hacır da, Mumcu’nun öldürüldüğü gün, olay yerine yakın bir tiyatro salonunda olduğunu ve bomba haberini duyduktan sonra olay yerine gittiğini anlattı. Mumcu’nun cenazesinin Atatürk’ün ardından en kalabalık 2. cenaze olduğunu vurgulayan Hacır, Uğur Mumcu’nun gazetecilik mesleğinin sembol ismi olduğunu vurguladı.

Söyleşiden sonra soru cevap kısmı gerçekleştirildi ve ardından Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın ve ADD Kartal Şube Başkanı Hülya Arkan tarafından Doster ve Hacır’a katkılarından dolayı teşekkür edilerek çiçek buketi takdim edildi. Program sonunda Doster ve Hacır okurları için kitaplarını imzaladı.