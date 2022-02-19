Prof. Dr. Cenk Yaltırak: Aklı olan Marmara'yı, evini bıraksın kaçsın
İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Cenk Yaltırak, gerekli tedbirlerin alınmadığına dikkat çekerek, "Başka bir çare yolu öneriyorum, aklı başında olan Marmara’dan gitsin. Ne mal bıraksın, ne mülk bıraksın, hepsinin değeri varken hepsini sarsın gitsin" ifadelerini kullandı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Belediye, Kent Konseyi ve Onyedi Eylül Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen "Geçmişten Geleceğe Marmara Depremleri" konulu konferansta konuşan Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Marmara bölgesinin deprem riskinde olduğunu söyleyip uyarılarda bulunarak, "Tedbirler almıyorsanız, Marmara'yı ve evinizi bırakıp gidin" dedi.
Balıkesir Bandırma’da "Geçmişten Geleceğe Marmara Depremleri" konulu konferans düzenlendi.
Konferansta konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Cenk Yaltırak önemli uyarılarda bulundu.
"AKLI BAŞINDA OLAN MARMARA'DAN GİTSİN"
Depreme karşı önlem ve tedbir almazsanız Marmara'yı ve evlerinizi bırakıp gidin diyen Prof. Dr. Yaltırak, "Geliyoruz bakıyoruz salon bomboş. Yani ölüme razıyız. Razı geliyoruz. İşin kötü yanı doktor da razı geliyor. Doktorda bizi masada bıraktı. O zaman başka bir çare yolu öneriyorum, aklı başında olan Marmara’dan gitsin. Ne mal bıraksın, ne mülk bıraksın, hepsinin değeri varken hepsini sarsın gitsin. Kendisi için, ailesi için çocukları için. Yok ben buradan gidemem, bunların hepsi hikaye. Nasıl kanser olduğunuzda kemoterapiyi alma zorunda hissediyorsanız kendinizi bu da öyle bir şey. Kötü bir şey ama gerçek yani. Onun için gerçekten kaçmayın yüzleşin gerçekle. Tedbirler alın, önlemler alın. Yenileyeceksiniz, yenileyemiyorsanız bırakın gidin. Ölmeyin. Tabut almadı ya ev aldık. Kirada oturanlar hiç oturmasın. Nem olmuşsa, sütunlara su almışsa, en alt katlar nem almışsa, karnabahar gibi olmuşsa duvarlarınız oturmayın yani. Bina içeriden çürümüştür yani. Çaresiz değilsiniz, asıl çaresizliği kendiniz yapıyorsunuz. Tedbir alın bilimi doğru takip edin" şeklinde konuştu.
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