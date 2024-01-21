Prof. Dr. Cenk Yaltırak duyurdu: Marmara'daki 'deprem' riski için harekete geçiliyor

Yayınlanma: 21.01.2024 - 20:23

Güncelleme: 21.01.2024 - 21:21

Deprem uzmanı Prof. Dr. Cenk Yaltırak, olası İstanbul depremi için hazır olup olunmadığı tartışılırken önemli bir merkezin açılacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yaltırak, Marmara Deprem Tehlike ve Risk araştırmalarının yapılabileceği bir merkezin kuruluşunun dün gece resmen gerçekleştiğini açıkladı.

Merkezin amacını açıklayan Yaltırak "Başta Marmara Bölgesi olmak üzere aktif fayların oluşturduğu tehlike ve riski yüksek başarımlı olarak açığa çıkarmak için dinamik, sayısal, interaktif tehlike ve risk haritalama teknikleri geliştirmek ve aktif faylarda son kullanıcılar için yüksek hassasiyette tehlike ve risk verisi üretmek için ileri araştırmalar yapıp yeni yöntemler ve projeler geliştirmek" dedi.

Yaltırak'ın açıklaması şöyle:

“Uzun zamandır sizlere haberini vermek istediğim, hepimizi ilgilendiren önemli bir gelişmeyi duyurmaktan mutluluk duyuyorum.

Marmara Deprem Tehlike ve Risk araştırmalarını son teknoloji ve bilgiyle yapacağımız bir merkezin kuruluşu gece resmen gerçekleşti. İş Bankasının desteği ile kurulan merkezin yönetmeliğinde yer alan kuruluş amacının ilk maddesini sizlerle paylaşıyorum:

'Başta Marmara Bölgesi olmak üzere aktif fayların oluşturduğu tehlike ve riski yüksek başarımlı olarak açığa çıkarmak için dinamik, sayısal, interaktif tehlike ve risk haritalama teknikleri geliştirmek ve aktif faylarda son kullanıcılar için yüksek hassasiyette tehlike ve risk verisi üretmek için ileri araştırmalar yapıp yeni yöntemler ve projeler geliştirmek'

Bu süreçte bize yol açan ve destekleyen rektörümüz Prof. Dr. İsmail Koyuncu'ya rektör yardımcılarımız Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata'ya, Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu'na, Prof. Dr. Mustafa Kumral'a, Prof. Dr. Ali Deniz'e kararın hızla İTÜ Senatosundan çıkmasını sağlayan tüm değerli Hocalarımıza teşekkürü borç biliyoruz. Bu merkezin kuruluş başvurusunda yer alan

Dr. Ufuk Tarı, Prof. Dr. Serdar Akyüz, Prof. Dr. Gürsel Sunal, Prof. Dr. Seda Kundak, Prof. Dr. Şule Öğüdücü, Prof. Dr. Nebiye Musaoğlu, Prof. Dr. Himmet Karaman, Doç, Dr. Cengiz Zabcı, Doç. Dr. Beyza Taşkın, Doç. Dr. Orkan Özcan, Dr. Öğr. Üyesi Gülsen Uçarkuş, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Akoğlu hocalarımıza ve başvuruda ismi yer almayan ama hep yanımızda olup destekleyen akademisyen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum ve bu yeni aşamada arkadaşlarıma başarılar diliyorum.8 Nisan 2023'ten itibaren gerçekleşmesi için günleri saydığımız, uykusuz kaldığımız, çok çalıştığımız bu emsalsiz projeye milletimizin desteğinin tam olacağını biliyoruz. Bu yolda bir vatandaşımızın bile hayatını kurtarmak için çok çalışacağımızın sözünü milletimize veriyoruz. Yapabiliriz...

‘Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi kafi değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi şarttır.’

Gazi Mustafa Kemal Atatürk”