Prof. Dr. Doğan Kökdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Doğan Kökdemir neden öldü?

Prof. Dr. Doğan Kökdemir hayatını kaybetti. Başkent Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Doğan Kökdemir'in vefat haberini Türk Psikologlar Derneği duyurdu. Peki, Prof. Dr. Doğan Kökdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Doğan Kökdemir neden öldü?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.12.2023 - 16:16
Prof. Dr. Doğan Kökdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Doğan Kökdemir neden öldü?
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Başkent Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Doğan Kökdemir hayatını kaybetti. Doğan Kökdemir'in vefat haberini Türk Psikologlar Derneği duyurdu. Peki, Prof. Dr. Doğan Kökdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Doğan Kökdemir neden öldü? 

DOĞAN KÖKDEMİR KİMDİR?

Prof. Dr. Doğan Kökdemir 23 Ekim 1969 tarihinde dünyaya geldi. ODTU Psikoloji bölümünde lisansını tamamladı. Ankara Üniversitesi "sosyal psikoloji" alanında doktorasını yaptı.

Türk Psikologlar Derneği Başkan Yardımcısı, Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Kökdemir, sosyal psikoloji alanında tanınan isimlerden biri.

DOĞAN KÖKDEMİR'İN KİTAPLARI

Temel Arabuluculuk Eğitimi: Eğitici Kitabı

Temel Arabuluculuk Eğitimi: Katılımcı Kitabı

Sosyal Psikoloji Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi

Akademik yazım kuralları kitapçığı 


Başkent Üniversitesi hayatını kaybetti kimdir? Doğan Kökdemir

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