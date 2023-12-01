İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selman Öğüt kimdir? Prof. Dr. Selman Öğüt kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 01.12.2023 - 11:35

Güncelleme: 01.12.2023 - 11:36

Selman Öğüt, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandı.

SELMAN ÖĞÜT KİMDİR?

Selman Öğüt, 1984 yılında Mekke’de dünyaya geldi. İlahiyatçı akademisyen Salim Öğüt 'ün oğludur. Lisans eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi'nde tamamlayan Selman Öğüt, Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Hukuk Bölümünde yüksek lisans yaptı. Öğüt, yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümü doktora programına girdi. 2013 yılında doktora derecesi alan Selman Öğüt, 2009-2014 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Öğüt, 1 Aralık tarihli atama kararından bir gün önce, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde çekilen bir fotoğrafı paylaşıp Erdoğan gibi seslenerek, "Bay Kemal yeni ofisinde kabullere başlamış. İlk giden ise altılı masada oturmasına rağmen hâlâ adı bilinmeyen parti lideri ve arkadaşları" yazmıştı.

Bir dönem "AKP içindeki Pelikancı grubun önde gelen isimlerinden olduğu" iddia edilen Öğüt, TÜRKAD Başkan Yardımcısıyken, Erdoğan'ın damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 2020 yılında görevden alınmasının ardından Medipol Üniversitesi'ndeki görevinden uzaklaştırılmıştı.

Öğüt'ün, 2015 yılında jüri üyelerini ve dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ı "kendisini yetersiz buldukları" iddiasıyla, Berat Albayrak'a mail atarak şikâyet ettiği Wikileaks belgeleri de gündem olmuştu. Öğüt, söz konusu mailde, "AK Parti iktidarından önce paraleli, masonu, ırkçısı doçentliğini jürileri ayarlayıp aldı. Yekta hoca sağolsun otomatiğe çevirdi" yazmıştı.

'KEMALİZM VİRÜSTÜR' DEMİŞTİ

Öğüt, 2020 yılının Eylül ayında Haber Global'de Erhan Ertürk'ün sunduğu Müzakere programındaki sözleri ile de gündeme gelmişti. Programda Atatürk'ten konu açan Öğüt, "Kemalizm virüstür" demişti.

Programın sunucusu Ertürk ise, "Atatürk devrimlerini tartışmaya açıyorsunuz bugün. Geri gelsin mi hilafet?" diye sormuş ancak bu soruyu yanıtlamayan Öğüt, "Mustafa Kemal Atatürk şu anda olsa, bu devirde yaşasa Tayyip Erdoğan'ı desteklerdi" demişti. Öğüt, yayını terk ettikten sonra sosyal medya hesabından, "Provokatörden moderatör olmaz" diye yazmıştı.