Prof. Dr. Ercan’dan İzmir depremine dair açıklama
İzmir’in Foça ilçesi merkezli meydana gelen 4.1 büyüklükteki depremin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “Midilli üçgeninde boşalmayan bir gerginlik var. Ancak bu önemli, öncü bir deprem değil. Kaygı yok” dedi.
İzmir'in Foça ilçesinin açıklarında saat 21.22 sıralarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İl genelinde korkuya neden olan depremin ardında Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabından harita paylaşarak açıklamalarda bulundu.
Depremin 7 km derinlikte 3 saniye sürdüğünü belirten Prof. Dr. Ercan, “Diri kırık üzerinde olan küçük bir deprem Midilli üçgeninde boşalmayan bir gerginlik var. Ancak bu önemli. Öncü bir deprem değil. Kaygı yok” ifadelerini kullandı.
FOÇA M4,2 27.02.23 21.20 odak 7 km, süre 3 sn. Diri kırık üzerinde olan küçük bir deprem— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) February 27, 2023
Midilli üçgeninde boşalmayan bir gerginlik var. Ancak bu önemli, Öncü bir deprem değil. Kaygı yok.(görüntü. Prof. Günay Çiftçi, jeofizik) pic.twitter.com/1DAucXalzD
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