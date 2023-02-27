Prof. Dr. Ercan’dan İzmir depremine dair açıklama

İzmir’in Foça ilçesi merkezli meydana gelen 4.1 büyüklükteki depremin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “Midilli üçgeninde boşalmayan bir gerginlik var. Ancak bu önemli, öncü bir deprem değil. Kaygı yok” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 23:10
Prof. Dr. Ercan’dan İzmir depremine dair açıklama
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İzmir'in Foça ilçesinin açıklarında saat 21.22 sıralarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

İl genelinde korkuya neden olan depremin ardında Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabından harita paylaşarak açıklamalarda bulundu. 

Depremin 7 km derinlikte 3 saniye sürdüğünü belirten Prof. Dr. Ercan, “Diri kırık üzerinde olan küçük bir deprem Midilli üçgeninde boşalmayan bir gerginlik var. Ancak bu önemli. Öncü bir deprem değil. Kaygı yok” ifadelerini kullandı.


Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan deprem Foça İzmir

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