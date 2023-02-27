Son Dakika... İzmir'de deprem!

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 21:29

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 21:47

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; İzmir'in Foça ilçesinin açıklarında saat 21.22 sıralarında 14,5 km derinlikte 4.1 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünün 4.2 olduğunu bildirdi.

PROF. DR. GÖRÜR UYARMIŞTI

Jeolog, Deniz Jeolojisi Uzmanı ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür; geçtiğimiz günlerde İzmir'e dikkat çekerek, "İzmir gerçek anlamında bir deprem kenti. Canlı faylar var. Çok az kentimizde bu kadar yoğun aktif fay sistemi var. Bunlar bugün olmazsa yarın deprem yaratacaktır" dedi.