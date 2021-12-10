Prof. Dr. Hakan Savlı: İleri yaş grubu 3. dozunu olmalı
Bilim insanları, koronavirüsün Omicron varyantının yaşlı nüfusa etkisine karşı uyarıda bulundu. İleri yaş gruplarının Omicron’a karşı korunma sağlanması için üçüncü doz aşının ihtiyacına dikkat çekildi.
Kocaeli Üniversitesi Tıbbi Genetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakan Savlı, koronavirüsün Omicron varyantının yaşlı nüfusa etkisine karşı uyarıda bulundu. Savlı, “İleri yaş gruplarında Omicron’un hafif geçeceğine dair henüz bir veri yok. Bu yaş gruplarını korumak için mutlaka üçüncü doz aşılar olunmalı” dedi.
Aşıların varyanta etkisine ilişkin konuşan Savlı, “İlk veriler aşıların Omicron üzerinde etkili olabileceğini gösteriyor. Ancak Delta varyantına göre Omicron’da aşıların etkinliği biraz daha düşmüş durumda” uyarısını yaptı.
4. DOZ DA GEREK
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da salgının ilk dönemlerinde vurulan Sinovac aşılarıyla ilgili açıklama yaptı. Ceyhan, üçüncü dozu Sinovac olan kişilere dördüncü doz aşı gerektiğini vurguladı.
195 CAN KAYBI
Sağlık Bakanlığı verilerine göre ise dün, 19 bin 696 kişi Covid-19’a yakalandı. 195 kişi yaşamını yitirdi.
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