Pfizer-BioNTech ve Moderna'nın aşıları üçüncü dozda en iyi korumayı sağlıyor
İngiltere'de yapılan bir araştırmada, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı hatırlatıcı doz olarak kullanılan Pfizer-BioNTech ve Moderna'nın aşılarının en iyi sonuçları verdiği belirlendi.
Southampton Üniversitesi'nce yapılan ve tıp dergisi Lancet'te yayımlanan araştırmada, Oxford-AstraZeneca veya Pfizer-BioNTech'in her 2 dozunu olan 30 yaş üstü 2 bin 878 kişiye 3 ay sonra hatırlatıcı doz uygulandı.
Araştırmada kullanılan aşılar, Oxford-AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Novavax, Johnson&Johnson, Moderna, Valneva ve Curevac oldu.
Katılanların yaklaşık yarısının 70 yaşının üzerinde olduğu araştırmada, bazı kişiler kontrol grubuna alınarak ve plasebo olarak meningokok aşısı yapıldı.
7 aşının hiçbirinin güvenlik endişesi oluşturmadığı bulunan araştırmada, yorgunluk, baş ağrısı ve enjeksiyon yerinde ağrı en sık görülen yan etkiler olarak öne çıkarken, 24 katılımcıdaki yan etkiler ciddi düzeyde oldu.
BAĞIŞIKLIK ARTIYOR
Araştırmacılar, hatırlatıcı dozların yapılmasından 4 hafta sonra katılımcıların antikor düzeylerini ölçtü.
Ayrıca viral enfeksiyonlarla mücadelede temel rol oynayan T hücrelerinin tepkileri de izlendi.
Alfa, Beta ve Delta varyantlarının yanı sıra ilk olarak Çin'de ortaya çıkan orijinal türe karşı antikorlara bakılan çalışmada, Oxford-AstraZeneca aşısının 2 dozundan 10-12 hafta sonra 7 aşının hepsinin bağışıklığı artırdığı ortaya çıktı.
İlk 2 dozu Pfizer-BioNTech aşısı olan katılımcılarda ise Valneva hariç diğer aşıların bağışıklığı güçlendirdiği görüldü.
Başlangıçta 2 doz Oxford-AstraZeneca aşısı olan katılımcılarda, hatırlatıcı dozların yapılmasından 28 gün sonra antikor seviyelerin 1,8 kat (Valneva) ve 32,3 kat (Moderna) arasında arttığı gözlendi. Üçüncü doz aşı Pfizer-BioNTech olarak yapıldığında ise artış 25 kat oldu.
İlk 2 dozu Pfizer-BioNTech olanlarda da antikor seviyesi 1,3 kat (Valneva) ile 11,5 kat (Moderna) arasında değişiklik gösterdi.
Araştırmayı yöneten Prof. Saul Faust, yaptığı açıklamada, "Farklı teknolojileri kullanan çok çeşitli aşıların, AstraZeneca veya Pfizer-BioNTech'in üzerine üçüncü doz olarak fayda sağlaması gerçekten cesaret verici" ifadesini kullandı.
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