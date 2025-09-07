Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den 'deprem fırtınası' uyarısı: 'Ölü faylar tetiklendi, aktif hale geldi!'

DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirme yaptı.

"DEPREM FIRTINASI" UYARISI

Prof. Dr. Sözbilir, "Bugün meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin Sındırgı fayı güneyindeki dağlık alanda bulunan Emendere Fay Zonu ve bu fay zonuyla bağlantılı tekil faylardan kaynaklandığını göstermektedir. 10 Ağustos tarihli 6.1 büyüklüğündeki depremden sonra devam eden artçı deprem etkinliği Sındırgı güneyindeki dağlık alana göç etmiş ve Türkiye Diri Fay haritasında yer almayan Emendere Fay Zonu ve bu fayın güneyindeki tekil faylar üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu da Sındırgı depreminin ana şokundan sonra dağlık alandaki ölü fayların tetiklendiğini ve bu fayların yeniden aktif olduğunu göstermektedir.

Bu faylar üzerinde jeotermal kaynaklar yer aldığından büyüklüğü 5'i geçmeyen deprem fırtınası şeklindeki bir etkinliğin sürmesi beklenmektedir. Sındırgı depreminden sonra bölgede yaptığımız çalışmalarda, tarafımızca haritalanan bu faylar, arazide 30 kilometre boyunca Çaysimav segmentine doğru izlenebilmektedir. İlgili kurum ve kuruluşların bu gelişmeyi dikkate alarak bölgedeki deprem tehlikesini yeniden değerlendirmelerinde yarar vardır" diye konuştu.