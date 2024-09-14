Prof. Dr. Hilmi Demir gençlerde yeni tehlikeye işaret etti: Yatak odası radikalleşmesi

Yayınlanma: 14.09.2024 - 14:56

Güncelleme: 14.09.2024 - 15:35

Bünyesinde barındırdığı akademisyenlerle siyaset, dış politika, ekonomi, şehircilik, hukuk ve adalet ile dijital dönüşüm ve girişimcilik direktörlükleri yürüten bağımsız düşünce kuruluşu Toplum Çalışmaları Enstitüsü, Türkiye'de artan radikalleşme riskine dikkat çekti. Enstitünün Siyaset Direktörü Hüseyin Raşit Yılmaz’ın sorularını yanıtlayan Uluslararası Radikalizm Gözlemevi (URAD) Başkanı Prof. Dr. Hilmi Demir, Türkiye’nin çeperlerinde yerleşen radikal akımların tehlikesine vurgu yaptı.

“PARALEL EĞİTİM SİSTEMİ YARATIYORLAR”

Prof. Dr. Hilmi Demir, sosyal medyada yaygınlaşan radikal içeriklerin toplumda karşılık bulduğunu belirterek, özellikle Selefi düşüncenin Türkiye’de yerleşik hale geldiğini ifade etti. "Allah’ın hükümleriyle hükmetmeyenler tağuttur" diyen bir gencin videosunun milyonlarca kez paylaşıldığını dile getiren Demir, bu kavramın Türkiye’de geçmişte neredeyse hiç kullanılmadığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Biz 1960'larda, 70'lerde ‘tağut’ kelimesini duyduk mu? Hayır. Bugün bu kavram, 2024 Türkiye’sinde gündemin ortasında yer alıyor. Çoktan geride bıraktığımız tartışmalar tekrar alevlenmeye başladı. Bu gruplar, devletin okullarına ‘tağut’ diyor ve kendi paralel eğitim sistemlerini oluşturuyorlar”

Selefi düşüncenin artık dışarıdan ithal edilmediğini, yerel bir kimlik kazandığını vurgulayan Demir, "Önceden Selefi düşüncesi Arap dünyasından Türkiye'ye taşınan bir fikirken, bugün bu düşüncenin yerel nesilleri oluştu. Türkiye'de doğup büyüyen ve Selefi vaiz olan gençler var" ifadelerini kullandı.

“YATAK ODASI RADİKALLEŞMESİ” YAYILIYOR

Radikalleşmenin artık örgütler yoluyla değil, bireysel olarak dijital mecralarda da gerçekleştiğine dikkat çeken Prof. Dr. Hilmi Demir, "Eskiden bir kişinin radikalleşmesi için örgütlere katılması ve endoktrinasyondan geçmesi gerekirdi. Bugün ise çocuklar yatak odalarında internet üzerinden radikalleşiyorlar. Literatüre geçen adı da bu zaten; ‘yatak odası radikalleşmesi.’ Odasından hiç çıkmayan çocuklar birer teröriste dönüşebiliyorlar" şeklinde konuştu.

RADİKALLEŞMEYLE MÜCADELEYE “RET”

Prof. Dr. Hilmi Demir, terörle mücadele konusunda ciddi açıkların bulunduğunu belirterek "YPG kontrolündeki kamplardan Türkiye'ye getirilen dini motivasyonlu radikalleşmiş gençlerle kim ilgilenecek? Terör psikologlarımız yok. Bu çocuklarla kim çalışacak? Üniversiteler ve YÖK bu konuda yıllardır hiçbir adım atmıyor” diye konuştu.