Prof. Dr. Küçükosmanoğlu, 3. dozu değerlendirdi
İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Küçükosmanoğlu, “Aşıyı ilk yaptıran grup kararlı bir şekilde hatırlatma dozunu yaptırıyor. İlk aşı yapılan 65 yaş üzeri grup hatırlatma dozuna yüksek ilgi gösteriyor” dedi.
Türkiye’de Omicron varyantının görülmesiyle, hatırlatma dozu randevuları erkene çekildi. Bu kararla birlikte hastanelerde kuyruklar oluşmaya başladı. İstanbul Tabip Odası (İTO) Osman Küçükosmanoğlu, şu an aşı olan grubun ilk dozlardaki erken aşılananlar olduğunu belirtti. Küçükosmaoğlu, “Aşıyı ilk yaptıran grup kararlı bir şekilde hatırlatma dozunu yaptırıyor. Hastanelerdeki kuyrukları onlar oluşturuyor. Ama maalesef aşılanmayı ulaştıramadığımız gruba ulaşmada hâlâ sorun yaşıyoruz. 18 yaş altına aşılamanın inmesini önermiştik, burada büyük bir boşluk var ve bu grup da hastalığın yayılmasında önemli bir etken. İlk aşı yapılan 65 yaş üzeri grup ise hatırlatma dozuna yüksek ilgi gösteriyor” dedi.
Sağlık Bakanlığı’nın iki doz üzerinden paylaştığı aşılama haritasının “rehavet yarattığını” belirten Küçükosmanoğlu, “Artık bu renkli haritaların salgın yönetiminde bir anlamı yok” yorumunu yaptı.
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
- AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı?
- 'Yeliz'den CHP'lilere skandal sözler
- 'Acil onay' için çarpıcı değerlendirme
- Dilmen'den canlı yayında el hareketi
- İşte Kadıköy'ün ortasındaki dehşet anları
- Karadeniz’de korkutan görüntüler
- Dolarda dün gece neler yaşandı?
- Aradaki fark şaşırttı
- Yurttaşın cevabı yürekleri sızlattı
En Çok Okunan Haberler
- Son anketten çarpıcı sonuçlar
- Erdoğan'ı kızdıracak 'döviz' kapağı
- MHP’li başkanın, işçiye şiddet uyguladığı ortaya çıktı
- İstanbul'da ulaşıma dev zam!
- Erbaş’ın eşinden müftülük denetimi
- Erdoğan açıkladı, bankalar artırdı
- Akbank'tan 'Kur Korumalı Mevduat' açıklaması
- Erdoğan'dan 'faiz' itirafı
- LPG ve motorin fiyatlarında indirim
- Bakanlık açıkladı: Faizde üst sınır belli oldu