Prof. Dr. Küçükosmanoğlu, 3. dozu değerlendirdi

22 Aralık 2021 Çarşamba, 04:00

Türkiye’de Omicron varyantının görülmesiyle, hatırlatma dozu randevuları erkene çekildi. Bu kararla birlikte hastanelerde kuyruklar oluşmaya başladı. İstanbul Tabip Odası (İTO) Osman Küçükosmanoğlu, şu an aşı olan grubun ilk dozlardaki erken aşılananlar olduğunu belirtti. Küçükosmaoğlu, “Aşıyı ilk yaptıran grup kararlı bir şekilde hatırlatma dozunu yaptırıyor. Hastanelerdeki kuyrukları onlar oluşturuyor. Ama maalesef aşılanmayı ulaştıramadığımız gruba ulaşmada hâlâ sorun yaşıyoruz. 18 yaş altına aşılamanın inmesini önermiştik, burada büyük bir boşluk var ve bu grup da hastalığın yayılmasında önemli bir etken. İlk aşı yapılan 65 yaş üzeri grup ise hatırlatma dozuna yüksek ilgi gösteriyor” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın iki doz üzerinden paylaştığı aşılama haritasının “rehavet yarattığını” belirten Küçükosmanoğlu, “Artık bu renkli haritaların salgın yönetiminde bir anlamı yok” yorumunu yaptı.