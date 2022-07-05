Prof. Dr. Mehmet Ceyhan artan koronavirüs vakalarına karşı yurttaşları uyardı
Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı haftalık koronavirüs tablosu vatandaşlarda endişe yarattı. Haftalık 57 bin 113 kişide koronavirüs vakasının çıkması "maskelere tekrar geri mi dönülüyor?" sorusunu akıllara getirdi. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Cumhuriyet'e konuşarak, "Gerçek vaka sayısının 100 binin üzerinde olduğunu düşünüyorum" dedi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık Covid-19 tablosuna göre, 27 Haziran-3 Temmuz arasında vaka sayısı 57 bin 113 oldu, 25 kişi hayatını kaybetti.
Uzmanlar, maske yasağının kaldırılmasının ardından salgının hala devam ettiğini belirterek, tedbirlerin devam etmesi gerektiği konusunda yurttaşları uyarmışlardı.
Vakaların yükselişe geçmesiyle Cumhuriyet'e konuşan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, vaka sayılarının açıklanan rakamdan çok daha fazla olduğunu söyledi.
"AÇIKLANAN RAKAMLARI 40'LA ÇARPIN"
Ceyhan şöyle devam etti:
- "En büyük yanlışlardan biri tedbirleri kaldırmak. Temas o kadar arttı ki, pandemi öncesinden daha fazla temas etmeye başladık. Dikkat ederseniz tedbirler kalktıktan sonra nedeni bilinmeyen hepatitler, maymun çiçeği hastalığı gibi hastalıklar çıkmaya başladı. Her taraf hasta dolu, yetişkin ve çocukların tamamında çok sayıda hasta var."
- "Aşılama oranı normalden düşük, önlemler normalden az. Türkiye'ye girerken hiçbir kontrol yok. Turizm sezonundayız ve en çok varyant gören ülkelerden insanlar ülkemize geliyor. Vakaların salgının başından beri en yüksek vaka sayısı olduğunu düşünüyorum. Açıklanan rakamları en az 40'la çarpın. Devletin yaptığı hatadan geri dönmesi lazım. Unutulmamalıdırki en büyük dalga geçen yaz yazanmıştı."
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