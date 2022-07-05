Prof. Dr. Mehmet Ceyhan artan koronavirüs vakalarına karşı yurttaşları uyardı

05 Temmuz 2022 Salı, 17:03

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık Covid-19 tablosuna göre, 27 Haziran-3 Temmuz arasında vaka sayısı 57 bin 113 oldu, 25 kişi hayatını kaybetti.

Uzmanlar, maske yasağının kaldırılmasının ardından salgının hala devam ettiğini belirterek, tedbirlerin devam etmesi gerektiği konusunda yurttaşları uyarmışlardı.

Vakaların yükselişe geçmesiyle Cumhuriyet'e konuşan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, vaka sayılarının açıklanan rakamdan çok daha fazla olduğunu söyledi.

"AÇIKLANAN RAKAMLARI 40'LA ÇARPIN"

Ceyhan şöyle devam etti: