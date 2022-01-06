Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan bir TURKOVAC açıklaması daha
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “TURKOVAC etkilidir diyebilmem için onu gösteren veri lazım ama maalesef bu açıklanmadı” dedi.
Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı ‘Neler Oluyor Hayatta’ programına bağlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Ateş Kara ve TURKOVAC aşısı hakkında ilk kez açıklama yaptı.
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan “Ateş Kara benim öğrencimdi. Şimdi ise çalışma arkadaşım. Sözler farklı yansımış” dedi.
TURKOVAC aşısına da değinen Ceyhan, “Hiçbir veri olmadan bu aşı etkilidir diyemem. TURKOVAC etkilidir diyebilmem için onu gösteren veri lazım ama maalesef bu açıklanmadı” sözlerine yer verdi.
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