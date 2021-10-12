Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik çağrı: Artık zamanı geldi
Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, ek tedbirler alınması yönünde çağrıda bulundu.
Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabından aşılama ve toplumsal bağışıklık sağlamayla ilgili açıklamalarda bulundu.
Aşılama oranıyla ilgili bir grafik paylaşan Prof. Dr. Ceyhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK SAĞLAMA ARTIK MÜMKÜN DEĞİL"
Aşı ile korunan kişi sayısı yanı toplumsal bağışıklık artmıyor. Her gün giderek azalıyor. 1. doz sayısı 100 binin altında. Önce inaktif aşıyla aşılanıp, şimdi bağışıklığını kaybedenlerin günlük sayısı daha fazla. Yüzde 80 aşıyla korunan hedefinden giderek uzaklaşıyoruz.
AŞI İLE KORUNAN KİŞİ SAYISI , yani TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK ARTMIYOR, HER GÜN GİDEREK AZALIYOR— Dr Mehmet Ceyhan (@mehmetceyhan23) October 11, 2021
1. doz sayısı 100 binin altında. Önce inaktif aşıyla aşılanıp, şimdi bağışıklığını kaybedenlerin günlük sayısı daha fazla. % 80 aşıyla korunan hedefinden giderek uzaklaşıyoruz. pic.twitter.com/NlYeCddPS4
Aşı kararsızlığı bu kadar fazla, aşı karşıtları da yalanlarıyla toplumu bu denli ve rahat zehirlerken, toplumsal bağışıklık sağlamanın mümkün olmadığını görüp, devletin ek önlemler alma zamanı geldi, umarım geçmez.
-2-— Dr Mehmet Ceyhan (@mehmetceyhan23) October 11, 2021
Aşı kararsızlığı bu kadar fazla, aşı karşıtları da yalanlarıyla toplumu bu denli ve rahat zehirlerken, toplumsal bağışıklık sağlamanın mümkün olmadığını görüp, devletin ek önlemler alma zamanı geldi, umarım geçmez.
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