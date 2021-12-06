Prof. Dr. Naci Görür açıkladı: İstanbul'daki koku depremin habercisi olabilir mi?
İstanbul'dan dün akşam saatlerinde başlayan kokunun 'depremin habercisi' olabileceği iddiaları sonrası Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama yaptı.
İstanbul'da Anadolu Yakası’nın birçok noktasında yoğunlaşan koku yurttaşlarda tedirginlik oluşturdu. İGDAŞ ekipleriyse kokunun doğalgaz kaynaklı olmadığını belirtirken çalışmaların sürdürüldüğünü duyurdu.
Tedirgin eden kokunun ‘deprem habercisi’ olabileceği iddiaları sonrası Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"ORGANİK MADDE BİRİKİMİ VE KİRLİLİK VAR"
Marmara Denizi'ndeki kirliliğe dikkat çeken Görür Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı;
"Kimi medya da bugünkü koku meselesini sordu. Tabii ki nedenlerini incelemeden söylenen şey kesin olmaz.
Ancak ben bu kokunun depremle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Kokunun çıktığı kıyı alanlarının sığ derinliklerinde zengin mavi-yeşil alg, müsilaj ve eşlik eden çok miktarda organik madde birikimi ve kirlilik var.
Bu birikim özellikle aeorobik ve anaeorobik organizmalar tarafından fiziko-kimyasal ayrışmaya uğratılmakta ve sonuç olarak oşinografik etkenlere de bağlı olarak gaz ve koku çıkışına neden olmakta olduğunu düşünüyorum."
Arkadaşlar, kimi medya da bugünkü koku meselesini sordu. Tabii ki nedenlerini incelemeden söylenen şey kesin olmaz. Ancak ben bu kokunun depremle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Kokunun çıktığı kıyı alanlarının sığ derinliklerinde zengin mavi-yeşil alg, müsilaj ve eşlik eden çok…— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) December 5, 2021
İlgili Haberler
- Son dakika| Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Video Haberler
- Bağdat Caddesi'nde dehşet anları: Defalarca vurdu!
- Emekli yurttaşın gözyaşları yürekleri sızlattı
- 'Üsküdar Belediyesi, İBB koydu diye elektrik vermiyor'
- Taksicinin ittiği kadın canından oluyordu!
- Haluk Bilginer'den 'Cübbeli' yorumu
- Canlı yayında çarpıcı 'İmamoğlu' iddiası
- Albayrak-Nebati ilişkisinin perde arkası
- '5 Pound'a 2 kişilik kahvaltı yaptık'
- ''Türkiye'nin dört tarafı hain''
- AKP'ye oy veren esnafın isyanı
En Çok Okunan Haberler
- 'Döviz' iddiaları sonrası bankalara akın ettiler
- 'Bugün itibarıyle' diyerek ilk değişikliği açıkladı
- Fulya Öztürk'ten kötü haber!
- TBB'nin yeni başkanı belli oldu
- Çağlar Ertuğrul'dan Tamer Karadağlı'ya gönderme
- İstanbul'da koku alarmı
- 6 vekil istifa edebilir iddiası
- Seçimi kaybeden Feyzioğlu'ndan ilk açıklama
- 'Bekle Kemal bey, saat 11’de geliyorum'
- AKP'li eski vekilin oğlu Covid-19'a yenik düştü