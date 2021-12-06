Son dakika| Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Son dakika| Van'ın Tuşba ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7,62 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.46'da Tuşba ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7,62 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
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