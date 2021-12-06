Son dakika| Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika| Van'ın Tuşba ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7,62 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

cumhuriyet.com.tr
06 Aralık 2021 Pazartesi, 00:54
Son dakika| Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.46'da Tuşba ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,62 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.


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