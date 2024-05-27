Prof. Dr. Naci Görür belediye başkanlarına seslendi: 'O olsa olsa rant projesi olur'

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 'Belediye Başkanlarımıza Duyuru' başlıklı bir mesaj paylaştı. Görür mesajında belediye başkanlarına seslendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2024 - 21:41
Prof. Dr. Naci Görür belediye başkanlarına seslendi: 'O olsa olsa rant projesi olur'
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Depreme karşı uyarı ve önerileri ile sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Naci Görür, kentlerin deprem dirençli hale getirilmesi için belediye başkanlarının yapması gerekenleri madde madde açıkladı.

X hesabından paylaşım yapan Naci Görür'ün ifadeleri şu şekilde yer aldı:

"YEREL YÖNETİMLERİN EL DEĞİŞTİRDİĞİ BU SÜREÇTE…"

"Kimi kentlerimiz deprem açısından çok tehlikeli, kimisi ise görece daha az tehlikeli ama hepsi de öyle veya böyle tehdit altında. Bu ülkemizin tektonik özelliklerinden dolayı böyle. Belediye başkanı olarak kentiniz deprem dirençli olsun istiyorsanız yapacağınız işler şunlar:

  • Kentin ciddi bir mikro-bölgeleme çalışmasını yapmalı ve kentinizin mekan kullanımı, imarı, iskanı, ve tüm fiziksel gelişimini bu çalışmanın verilerine göre planlamalısınız.
  • Kentinizi tehdit eden depremi üretecek fay sistemini bu çalışmaya göre analiz edip eğer bu sistem çalışırsa kente nasıl hasar vereceğini bilimsel olarak araştırmalısınız.
  • Deprem sırasındaki hasar ve can kaybınızı kentinizin şu bileşenlerini analiz ederek bulabilirsiniz: Halk, altyapı, yapı stoku, ekosistem/çevre ve ekonomi.
  • Bu analizler deprem gelmeden önce yapılmalı ve deprem gelirse bu bileşenlerin nasıl zarar göreceği bulunmalıdır.
  • Daha sonra da depremden önce zarar azaltıcı çalışmalar yapılmalıdır.

Unutmayın bir kenti depreme hazırlamak ancak böyle olur. Yoksa sadece bina yenilemekle olmaz. O olsa olsa müteahhitlik projesi, rant projesi olur. Yerel yönetimlerin el değiştirdiği bu süreçte ilgililere önemle duyrulur. Sevgiyle."


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