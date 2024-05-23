Prof. Dr. Naci Görür’den Çorum depremi açıklaması!
Çorum’dan meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya üzerinden bir değerlendirme yaptı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çorum Mecitözü'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak bildirdi.
Söz konusu depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya üzerinden bir değerlendirme yaptı.
Görür’ün değerlendirmesi şu şekilde:
“Arkadaşlar, Amasya-Merzifon/Mahmutlu yöresinde 4,7 deprem oldu. Deprem Mahmutlu yakınında 30 km uzunluğunda doğrultu atımlı fay üzerinde. Bu fay Merzifon fayını 45 derece ile kesiyor. Bu faylar KAF’dan saçaklanan faylar. KAF BURADA DEPREM ÜRETMEZ AMA ondan ayrılan kollar üretme kapasitesine sahip.”
Arkadaşlar, Amasya-Merzifon/Mahmutlu yöresinde 4,7 deprem oldu. Deprem Mahmutlu yakınında 30 km uzunluğunda doğrultu atımlı fay üzerinde. Bu fay Merzifon fayını 45 derece ile kesiyor. Bu faylar KAF’dan saçaklanan faylar. KAF BURADA DEPREM ÜRETMEZ AMA ondan ayrılan kollar üretme…— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) May 23, 2024
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