Prof. Dr. Naci Görür Cumhuriyet TV'de uyardı! İki il risk altında!

Yayınlanma: 08.12.2023 - 17:33

Güncelleme: 08.12.2023 - 17:36

Gemlik merkezli gerçekleşen 5,1 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. Depremin ardından korku yaşayan İstanbullular için beklenen Marmara Depremi merak konusu oldu.

"TEK EKSİĞİMİZ SİYASİ İRADE"

Konuya Dair Cumhuriyet TV ekranlarında açıklamalarda bulunan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "İstanbul veya herhangi bir kenti depreme hazırlamak için yapılacak şey belli. Yönetimini, halkını, altyapısını, yapı stoğunu ve ekosistem ve çevresini, ekonomisini deprem direnişli hale getirmeliyiz. Olacak depremin boyutunu biliyoruz. Bu deprem olduğunda saydığım bileşenlere ne kadar zarar vereceğini araştıracaksın ve bu zararı azaltmaya başlayacaksın. Deprem dirençli kentler yaratmak mümkün. Bilgi toplumları bunu yapmışlar. Her şeyimiz var, tek eksiğimiz siyasi irade" diye konuştu.

"HÜKÜMET BELEDİYELERLE İŞBİRLİĞİ YAPMALI"

Yerel ve genel siyasette bilim insanlarına danışıldığını ancak saha çalışmasının yeterli olmadığını belirten Görür, "20 seneden beri konuşuyoruz, çalıştaylar ve paneller yapıyoruz ama hiçbir zaman sahaya inip yapmak istediğimizi yapamıyoruz. Herhangi bir kenti depreme hazırlamada hiçbir eksik bilgimiz yok. Büyükşehir belediyesi bu konuda çok uğraşı veriyor. Bu işleri belirli bir bakanlık bütçe ve programla yapmaya başlasak, hükümet belediyeler ile dayanışma halinde olursa başarırız" dedi.

O İLLER RİSK ALTINDA!

Risk altındaki bölgeleri açıklayan Görür, meslektaşlarının da kendisine katılacağını ifade ederek Tunceli ve Bingöl kentlerini işaret etti. Görür, "Bu kentler 6 Şubat depremlerinden sonra daha da hassas hale geldi. Erzincan ile Bingöl Karlıova arası deprem oluşturma periyodunu doldurmuştur. Burada yakın zamanda deprem olma olasılığı fazladır. Tunceli ve Bingöl bu depremden büyük oranda etkilenir. Karlıova Göynük arasındaki alan risk altındadır. Bu bölgeleri depreme hazırlamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'A YARDIM GETİRECEK KENTLER HAZIRLANMALI!"

İstanbul'da depreme hazırlığın, hükümet ve belediyenin işbirliği ile halkı da sürece dahil ederek seferberlik haline getirilmesi gerektiğini söyleyen Görür, "İstanbul'da şimdiye dek çok çalışma yapıldı. Hem hükümet hem de belediye çalışmalar yaptı. Hala İstanbul depreme hazır değil. Bu depreme hazırlıksız yakalandığımız takdirde 6 Şubat'ta yaşananlardan daha fazla yıkım yaşanır. Şimdiden özellikle İstanbul'a, o gibi bir durumda yardım ulaştıracak kentlerin belirlenmesi ve gerekli malzemelerin stoklanması gerekiyor" dedi.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM SADECE İNŞAAT DEĞİL"

Kentsel dönüşüm anlayışının yanlışlarına dikkat çeken Görür şunları söyledi:

"Depreme hazırlamak yalnızca yapı stoğunu yenilemek demek değildir. Yol, köprü, içme suyu şebekesi, havalanı kullanır durumda olmazsa evlerin yıkılmaması bir şey ifade etmez. Bir kenti depreme hazırlamak bütüncül olur. Sadece inşaatla olmaz. Kentsel dönüşüm bir müteahhitlik işi değildir."