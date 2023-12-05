Naci Görür gözyaşlarını tutamadı... 18 ili tek tek saydı: 'Kaderleri Kahramanmaraş ve Hatay gibi olacak'

Yayınlanma: 05.12.2023 - 09:13

Güncelleme: 05.12.2023 - 09:13

Deprem kuşağında yaşayan Türkiye her büyük depremde acı mirasına bir yenisini daha ekliyor. 6 Şubat gecesi büyük bir felaketin yaşandığı 11 ilin ardından dün Bursa Gemlik'te meydana gelen deprem gözleri yeniden deprem uzmanlarına çevirdi.

18 İLE AÇIK UYARI

Yaptığı her açıklama yakından takip edilen Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür KAFA TV'de açıklamalarda bulundu. Deprem uyarılarına bir yenisini ekleyen Görür bu kez isim vererek 18 ili uyardı.

Görür, "Fay hattı üzerinde yaşayan bu illerin kaderi, üzülerek söylüyorum kaderi Kahramanmaraş, Hatay gibidir" dedi.

Görür ayrıca bu illerle ilgili olarak, "Direkt fayın üzerinde yaşıyor bu iller. Bunların altındaki faylar oldukça güçlü. Ve her kentte 7 ve üzerinde deprem oluşturmaya kapasiteleri var" ifadelerini kullandı.

Sözlerine ekleme yapan Görür 18 ili kastederek, "Orada deprem olursa zarar ve kayıp anormal derecede fazla olur" dedi.

İşte içinden fay hattı geçen o 18 il:

Eskişehir

Denizli

Muğla

Erzincan

Kayseri

Kocaeli

Tokat

Osmaniye

Kahramanmaraş

Bingöl

Konya

Hatay

Erzurum

Aydın

Balıkesir

Burdur

Manisa

Hakkari

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Öte yandan Naci Görür deprem gecesi yaşadığı olayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Görür, duygulandıran anısını şu sözlerle anlattı:

"Adana'da biz sizin uyarılarınız üzerine gittik komşularla konuştuk. Bir apartmandaki sıkıntılı durumu oradakilere izah ettik. O apartmadakiler bunu kabul etmemiş. Beni dinleyen kişi 'bizim halimiz vaktimiz yerindeydi, biz oradan ayrıldık' diyor. Şimdi size hayır diyenlerin hiçbiri yaşamıyor diyor. Erkenek'te bir grup bana video göndermiş. 'Hocam size saygılar sunarız. Siz çok uyardınız. Biz dinlemedik. Şimdi Erkenek yok' diyor."

"4-5 SAAT AĞLADIM"

"Depremin olduğu gün saat 6'ya doğru benim telefonum çaldı. Ben telefonumu genelde açık bırakırım. Çünkü uygunsuz saatte çaldıysa ya çocuklar ya da deprem olmuştur. Gazeteciler beni aramaz o saatte. Ben kalktım o saatte baktım beni Whatsapp'tan biri görüntülü arıyor. Bir hanım gördüm.

Önce tam anlamadım. Loş bir ışıkta saç baş karışık. Tam görünmüyor da bir baktım yanında da bir kız çocuğu var, kızı... 'Hocam bizi kurtar' diyor. Yani düşünün o sabah ben mübalasız 4 5 saat ağladım."