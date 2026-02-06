Cumhuriyet Gazetesi Logo
Prof. Dr. Naci Görür'den, Erzincan'daki 4.9'luk deprem sonrası önemli uyarı: 'Deprem kritik yerde!'

6.02.2026 16:50:00
Haber Merkezi
Erzincan Kemah'ta 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin gerçekleştiği bölgeye dikkat çekere, "Deprem kritik yerde" ifadelerini kullandı ve Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Yedisu zonunda deprem beklediklerini dile getirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Erzincan Kemah olan 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 14.16'da gerçekleşirken 4,52 kilometre derinlikte meydana geldi.

Kemah'taki deprem Tunceli, Gümüşhane, Elazığ ve Bayburt'ta da hissedildi.

ERZİNCAN VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depremde can ve mal kaybı olmadığını duyurdu. 

AFAD'dan yapılan açıklamada da şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği ve saha tarama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

NACİ GÖRÜR'DEN KRİTİK UYARI

Depremin ardından sosyal medyada bir paylaşım yapan Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin olduğu bölgeye dikkat çekti.

Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Yedisu zonunda deprem beklediklerini dile getiren Görür'ün paylaşımı şöyle:

"Kemah-Hakblir/Erzincan’da 5,0 deprem. Karaca Fayı kolları arasında. Deprem kritik yerde. KAF’ın 7 Su segmanında deprem bekliyoruz. Bu deprem o segmana yakın."

