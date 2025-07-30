Prof. Dr. Naci Görür’den Kamçatka depremi yorumu: ‘Ölüm ve yıkım son derece sınırlı, çünkü deprem dirençli kentler var’

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Rusya’nın Kamçatka Yarımadası’nda meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Görür, depremin büyüklüğüne rağmen can kaybının ve yıkımın son derece sınırlı olmasına dikkat çekti.

Görür’ün açıklaması şöyle: “Bugün Kamçatka’da 8,8 magnitüdle son asrın en büyük depremlerinden biri oldu. İster nüfus, ister az yoğunluk, isterse zemin deyin, ne derseniz deyin, ölüm ve yıkım son derece sınırlı. Fayları, deprem mekanizmasını bilen arkadaşlara bırakalım, önemli ama bizi doğrudan ilgilendirmiyor. Alınacak ders ne? DEPREM DİRENÇLİ KENTLER. Deprem bölgesi yakınında Japonya, Rusya ve Amerika var. Bizde olsa tasavvur edemiyeceğimiz kadar kayıp verebilecekken neden oralarda insanlar ölmüyor? Gelin DEPREM DİRENÇLİ KENTLER talep edelim. Biz başımızı sokacak yer değil, can güvenliğimiz olan yerler istiyoruz.”