Prof. Dr. Naci Görür 'ölümcül soru' dedi: Kritik 'İstanbul' değerlendirmesi

Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Görür şunları yazdı:

"Bilim dünyası gerekeni yapmadan topu taca atıyor. Marmara iç denizi depremle oluşmuşsa ve siz onu en son belirli ayrıntıda 1999’da inceliyebiliyorsanız, zaten ne dediğim anlaşılır. Bilim sonsuza kadar devam eder. Marmara’nın bir eksiği, gediği varsa bunu tamamlar yayınlarsınız. O zaman Marmara nedir, ne değildir belli olur , söylüyeceğinizi söylersiniz. Bilimsel söylemler kahve sohbeti

gibi olmaz. Yazmak, çizmek lazımdır, dünyada okunmak lazımdır. Yoksa sizi kimse ciddiye almaz. Kısacası araştıma yapmak gerekir. Özet olarak, Marmarayı ve fay sitemini gözetirseniz, bu denizin deprem sistemini görürsünüz ve bölgeyi depreme hazırlarsız. Örneğin, İstanbulun deremselliğini az çok bilirsiniz. Bu kentte 7,0’nin üzerinde tarih boyunca çok depremin olduğunu duymuşsunuzdur. Şimdi ölümcül soru: Niye İstanbulun veya başka bir yerin deprem sistemini inceleyip oraları deprem dirençli yapmıyoruz?"