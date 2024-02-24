Prof. Dr. Naci Görür uyardı! 'Bu fay stres biriktiriyor'

Bursa'nın Gemlik ilçesi 4.1 büyüklüğünde depremle sallandı. Deprem uzmanı Naci Görür, Bursa ile ilgili uyarılarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.02.2024 - 13:09
Prof. Dr. Naci Görür uyardı! 'Bu fay stres biriktiriyor'
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde 23 Şubat saat 15.14'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıkladığı bilgilere göre; deprem yerin yaklaşık 10,86 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Çevre illerden de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Daha önce yaptığı uyarılarla Bursa'ya pek çok kez dikkat çeken Deprem Uzmanı Naci Görür, sosyal medya hesabından paylaştığı iletide son depremin 1857 yılında olduğuna dikkat çekti.

Görür şunları kaydetti:

"Gemlik Bursa’da da 4,0 deprem meydana geldi. Deprem KAF’ın güney kolu, Gemlik Fayı üzerinde. Bu fay yavaş stres biriktiriyor. Son deprem 1857 yılında."


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