Prof. Dr. Naci Görür uyardı: "Yavaş yavaş açılıp çöküyor"
Prof. Dr. Naci Görür, Girit Adası'nda meydana gelen depremin ardından uyarılarda bulundu. Görür, "Girit Heraklion Havzası artçı ve yeni depremlerle yavaş yavaş açılıp çöküyor" dedi.
AFAD'ın açıkladığı verilere göre Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıklarken, merkez üssü olarak Girit Adası’nı gösterdi.
Bilim Akademisi üyesi ve İTÜ Jeoloji Mühendisi öğretim üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Girit Adası'nda meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından uyarılarda bulundu.
Prof. Dr. Görür, sosyal medya hesabından "Arkadaşlar, Girit Heraklion Havzası artçı ve yeni depremlerle yavaş yavaş açılıp çöküyor. Demin de burada 4,3’lük deprem oldu. Sevgiyle" açıklamalarında bulundu.
Arkadaşlar, Girit Heraklion Havzası artçı ve yeni depremlerle yavaş yavaş açılıp çöküyor. Demin de burada 4,3’lük deprem oldu. Sevgiyle. pic.twitter.com/6lWGoMKd9F— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) October 22, 2021
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