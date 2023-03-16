Prof. Dr. Naci Görür'den Bolu depremi açıklaması: 'Buranın kırılmasını...'

Bolu'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Prof. Dr. Naci Görür Twitter hesabından, "Buranın kırılmasını zaten beklediğimizi söyleyip yazıyorduk" dedi.

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 19:22
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bolu olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 8,13 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı Twitter'dan dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Görür, şunları kaydetti:

"Kızılağıl-Bolu’da 4,7 deprem oldu. Deprem KAF zonu içerisinde. Bu deprem KAF’ın 1999 depremlerinde kırılmayan bir kesiminin kırılması ile oluştu. Buranın kırılmasını zaten beklediğimizi söyleyip yazıyorduk, sevgiyle." 


Naci Görür bolu Bolu deprem

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