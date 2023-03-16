Bolu deprem bölgesi mi? Bolu'dan hangi fay hattı geçiyor?

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 14:50

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 14:50

Türkiye Diri Fay Haritası'na göre ise Türkiye'de doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il alanı üzerinde 110 ilçe bulunuyor. Bu illerden biri de Bolu.

BOLU DEPREM BÖLGESİ Mİ?



Bolu birinci derece deprem bölgesi olan iller arasında yer almaktadır. Düzce ve Bolu bölgesi sismik olarak oldukça aktiftir.



BOLU'DAN HANGİ FAY GEÇİYOR?

Düzce havzası ülkemizin en önemli aktif faylarından olan Kuzey Anadolu Fayı (KAF) üzerinde yer almaktadır. Bu fay, doğuda Karlıova yöresinden başlayarak ülkenin kuzey yarısının doğu batı yönünden boydan boya kat eder. Bolu yöresine kadar genelde tek kırıklardan meydana gelen dar bir zonda izlenen bu fay, bolu batısında (Dokurcum Vadisi) çatallanır. Ve iki ana kola ayrılarak Marmara Denizine doğru uzanır. Sakarya-Düzce yöresindeki Hendek fayları da KAF sistemine katılır ve foy zonunun genişliği 40 km.'ye ulaşır.

Bolu'nun Gerede ilçesinden geçen Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) morfolojik olarak çok belirgindir. Gerede’nin birkaç km batısında küçük bir sola sıçrama yapar. Sıçramaya bağlı olarak küçük bir fay gölcüğü oluşturmuştur. KAFZ’nun Gerede fay parçasında 1 Şubat 1944 yılında 180 km uzunluğunda yüzey kırığıoluşturan Ms 7.3 büyüklüğünde deprem olmuştur

