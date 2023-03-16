Ahmet Davutoğlu'ndan Bolu depremine ilişkin paylaşım!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bolu'daki depreme ilişkin "Bolu'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Can ve mal kaybı olmamasını temenni ediyorum" açıklamasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 16:49
Ahmet Davutoğlu'ndan Bolu depremine ilişkin paylaşım!
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bolu'da bugün meydana gelen ve İstanbul, Ankara ile Düzce'de de hissedilen 4.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşımda bulundu.

"GEÇMİŞ OLSUN BOLU"

Davutoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bolu halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, şu ifadeleri kullandı:

"Geçmiş Olsun Bolu. Bolu'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Can ve mal kaybı olmamasını temenni ediyorum."


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