Naci Görür'den kritik uyarı... '6 Şubat depremleri kimi faylara stres yüklemiş olabilir'

Yayınlanma: 06.10.2023 - 09:29

Güncelleme: 06.10.2023 - 09:36

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde dün akşam saat 18.23 sıralarında meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu.

"FAYLARA STRES YÜKLEMİŞ OLABİLİR"

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu uyarılarda bulundu:

"Deprem bölgesindeki insanlarımla bir söyleşi: Sevgili dostlarım, hepinizin acısı büyük, sizleri anlıyorum. Endişe ve korku kimi konularda sizi etkiliyor. Depremin olduğu bölgede tekrar büyük bir deprem olmaz ve afete dönüşmez. Ancak kırılmamış fay kesimleri deprem üretebilir ama bu depremler büyük afete dönüşmez.

6 Şubat depremleri komşu bölgelerdeki kimi faylara stres yüklemiş olabilir. Bu faylar Malatya Fayı ve Adana Havzasına sarkan faylar olabilir. Bu söylediğim de bir olasılıktır. Yerbilimcilerden kesin söylemler, yorumlar beklemeyin. Deprem bilinmez. Lütfen insanlarımız için, çocuklarımız için hep beraber deprem dirençli yerleşim alanları için çalışalım ve yöneticilerimizden bunu talep edelim. Ancak bu şekilde yaralarımızı sarar ve gelecek nesillerin kalbini kazanırız, sevgiyle."