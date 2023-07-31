Prof. Dr. Naci Görür’den ‘yerel yönetimlere’ uyarı!

Yayınlanma: 31.07.2023 - 14:12

Güncelleme: 31.07.2023 - 14:12

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medyadan “yerel yönetimlere duyuru” başlığı ile yaptığı paylaşımda, yerel yönetimlerin kendi yerleşim alanlarında “deprem tehlike analizi ve mikro bölgeleme” çalışmalarını yapmalarını istedi.

Görür’ün söz konusu paylaşımı şu şekilde:

“Bir çok yerde insanlarımız deprem korkusu içerisinde. Korkuyu yenmenin yolu tehlike yokmuş gibi davranmak, o konuyu gündeme getirmemek, sessiz kalmak ve hiç bir şey yapmamak değildir. Bugüne kadar başımıza gelenler zaten bu yüzden meydana geldi.

Lütfen ŞUNU YAPIN:

Yerel yönetimler kendi yerleşim alanları içerisinde DEPREM TEHLİKE ANALİZİNİ VE MİKRO-BÖLGELEME çalışmalarını yaptırsınlar. Bir çok yerde üniversitelerimiz var, bu çok zor olmayacaktır. Elimizde bu çalışmalar olursa o yerleşim alanını daha kolay ve sağlıklı olarak depreme hazırlar ve deprem güvenli olarak yönetiriz. Siyasi parti liderleri lütfen kendi partinize bağlı belediye başkanlarını bu doğrultuda uyarınız ve eğitiniz. İnanınçok daha sevilecek ve yüceltileceksiniz. Saygıyla”