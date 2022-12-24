Prof. Dr. Nilüfer Çağatay yaşamını yitirdi

Marksist feminist iktisadın önemli isimlerinden Prof. Dr. Nilüfer Çağatay, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
24 Aralık 2022 Cumartesi, 01:01
Prof. Dr. Nilüfer Çağatay yaşamını yitirdi
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Ekonomi Profesörü Nilüfer Çağatay, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Çağatay, Marksist feminist iktisadın önemli isimlerinden birisi olarak biliniyor.

Robert Koleji mezunu Çağatay, Yale Üniversitesi'nde Ekonomi lisansını tamamladıktan sonra Stanford Üniversitesi'nde doktorasını tamamlamıştı.

Son olarak Utah Üniversitesi'nde görev yapan Çağatay, emekli olmuştu.


Nilüfer Çağatay

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