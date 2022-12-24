Prof. Dr. Nilüfer Çağatay yaşamını yitirdi
Marksist feminist iktisadın önemli isimlerinden Prof. Dr. Nilüfer Çağatay, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.
Ekonomi Profesörü Nilüfer Çağatay, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Çağatay, Marksist feminist iktisadın önemli isimlerinden birisi olarak biliniyor.
Robert Koleji mezunu Çağatay, Yale Üniversitesi'nde Ekonomi lisansını tamamladıktan sonra Stanford Üniversitesi'nde doktorasını tamamlamıştı.
Son olarak Utah Üniversitesi'nde görev yapan Çağatay, emekli olmuştu.
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