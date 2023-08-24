Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremde sıvılaşma tehlikesi olan bölgeleri tek tek sıraladı!

Yayınlanma: 24.08.2023 - 14:19

Güncelleme: 24.08.2023 - 14:19

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleride zemin sıvılaşması yaşanan alanlarda birçok bina yıkılırken, yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz İstanbul’un sıvılaşma riskli olan bölgeleri sıraladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hazırlanan zemin raporuna göre; geçmişte adı derelerle anılan semtlerde riskin daha yüksek.

'GÜNGÖREN FORMASYONU' UYARISI!

Milliyet’te yer alan habere göre; İBB'nin raporuna işaret eden Okan Tüysüz, İstanbul’un sıvılaşma riskli bölgelerini şöyle sıraladı:

“Seyitahmet Deresi ve Kurbağalı Dere alüvyonları, Çamaşırcı Dere, İdealtepe Deresi, Küçükyalı Deresi, Esenyurt Deresi, ve Tugay Deresi alüvyonları. Pendik Deresi, Kaynarca Deresi, Kemiklidere Deresi ve Tuzla Deresi alüvyonları. Sancaktepe ilçesi merkezi, Sultanbeyli ilçesi merkezi, Tuzla ilçesinin kuzey kısmı (Sabiha Gökçen Havalimanı doğu kısmı), Pendik ilçesinin kuzey kısmı (Sabiha Gökçen Havalimanı kuzey kısmı).

Araştırmada, sıvılaşma, heyelan ve yumuşak zemin nedeniyle en riskli bölgeler olarak; Avcılar bölgesinin kuzeyi, Haliç’in İstanbul Boğazı’na yakın kıyıları, Ayamama Deresi güzergâhı, Halkalı tren istasyonu, Haramidere, Küçükçekmece gölünün kuzey kesimleri, Bakırköy, Güngören ve Gürpınar gösteriliyor.

Çalışmada, 'Şişme potansiyeli açısından Güngören formasyonu diğerlerinden daha yüksek olduğu görülmektedir. Kanarya’dan Florya’ya kadar olan alan Avcılar’daki kadar büyük olmayan küçük ölçekli heyelanlar 20 ila 30 metre yüksekliğindeki yamaçlarda gözlenmektedir' tespitleri yapılıyor.

"ÖZEL ÖNLEMLERİN ALINMASI GEREKMEKTEDİR"

Raporda Anadolu Yakası’na ait bulgular şöyle sıralandı: “İstanbul Boğazı’na ve Marmara Denizi’ne birleşen tüm dere yatakları, sahil dolguları, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçe merkez kısımları, Tuzla ve Pendik’in kuzey kısımları sıvılaşma riski taşıyan alanlar olarak tespit edilmiştir.

Sıvılaşabilir tabakanın 10 metre üstü olduğu dereler; Göksu Deresi, Küçüksu Deresi, Seyitahmet Deresi, Kurbağalı Dere, Esenyurt Deresi, Tugay Deresi, Kemiklidere Deresi ve Tuzla Deresidir. Sıvılaşabilir tabakanın 10 metre altı olduğu dereler; Bekar Dere, İstavroz Deresi, Çamaşırcı Dere, İdealtepe Deresi, Küçükyalı Deresi, Pendik Deresi ve Kaynarca Deresi’dir. Bu çalışmalar sonucu, sıvılaşma derecesi olan yerlerin çoğunda 30 cm’den fazla oturmaların olacağı sonucu çıkmıştır ve bu bölgelerde özel önlemlerin alınması gerekmektedir.”