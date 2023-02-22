Elazığ’da fay hattındaki zemin sıvılaşması böyle görüntülendi

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 09:54

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 10:20

Elazığ'da 17 Şubat günü saat 18.34'te merkez üssü Yolüstü köyü olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yerin 7 km altında meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştı. Depremin ardından Yolüstü köyünde metrelerce uzunluğunda yarık oluştuğu görüldü.Yapılan ilk incelemede yarığın, fay hattındaki zemin sıvılaşması olduğu tespit edildi. Bölge halkı tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen görüntüler, görenleri dehşete düşürdü.

Bölgede uzmanlar tarafından ayrıntılı inceleme yapılacağı bildirildi.

ZEMIN SIVILAŞMASI NEDİR?

Zemin sıvılaşması yeraltı su seviyesi altındaki tabakaların geçici olarak mukavemetlerini kaybederek, katı yerine viskoz sıvı gibi davranmalarıdır. Sıvılaşma, deprem gibi dinamik yüklemeler altında, gevşek taneli zeminlerde (kumlu-siltli zeminler) görülen bir olaydır.