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Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul Valisi Davut Gül'e 'rekor sıcaklık' uyarısı: 'Mesai saatleri erkene alınmalı'

Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul Valisi Davut Gül'e 'rekor sıcaklık' uyarısı: 'Mesai saatleri erkene alınmalı'

22.07.2025 13:38:00
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Haber Merkezi
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Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul Valisi Davut Gül'e 'rekor sıcaklık' uyarısı: 'Mesai saatleri erkene alınmalı'

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da yarın rekor düzeyde sıcaklık beklediğini açıklayarak Vali Davut Gül'e mesai saatlerini erkene alma çağrısı yaptı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da yarın görülmesi beklenen sıcaklık rekoruyla ilgili İstanbul Valisi Davut Gül'e seslendi. 

Şen, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

"Bugün ve yarın ısı çarpmalarına dikkat. Yarın İstanbul'da en sıcak gün. Isı adası etkisinden dolayı aşırı sıcaklar iş çıkışına kadar devam eder. Bu gece en sıcak gece olacak 27C. Gündüz İstanbul'un güney ilçelerinde rekor kırılabilir. 38-40 C.

Yarın dışarı çıkmayın. Sn Valimiz yarın mesai saatini erkene alırsa afete dönüşmeden atlatırız."

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İlgili Konular: #Davut Gül #orhan şen

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